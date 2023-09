È continuato anche nella stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 5ª giornata di Serie A.



Salernitana-Frosinone 1-1

Piccinini (Var: Mazzoleni) 6

“Se la cava bene, non era una gara particolarmente complicata. La tiene bene”



Lecce-Genoa 1-0

Rapuano (Var: Di Martino) 7

“Corretta l’espulsione per gli ospiti, bene la gestione dei cartellini. Non era una partita semplice, è uno dei giovani arbitri in rampa di lancio”



Milan-Verona 1-0

Maresca (Var: Marini) 5,5

“Gara dura, corrette le scelte sui gialli ma qualche dubbio nella condotta del match lo lascia”



Sassuolo-Juventus 4-2

Colombo (Var: Fabbri) 5

"È uno di quelli in ascesa, stavolta però non ha fatto bene per nulla. Capita di cannare una partita e prendere una stecca. L’espulsione di Berardi c’era per la dinamica dell’azione. Tiene la gamba alta, è un intervento pericoloso con tutti i requisiti per un rosso diretto. È un errore grave ed è strano che Fabbri non l’abbia richiamato all’on field review, c’erano tutti i crismi procedurali. Il 5 è anche generoso”



Lazio-Monza 1-0

Abisso (Var: Pairetto) 7

“Buona gara, di sostanza. È sempre ben posizionato, serata positiva per lui”



Empoli-Inter 0-1

Marcenaro (Var: Valeri) 6

“Non ha fatto male, prestazione sufficiente che gli vale un ampio 6. Buona la gestione della gara sia dal punto di vista disciplinare che tecnico, certo non è stata complicata”



Atalanta-Cagliari 2-0

Feliciani (Var: Abbattista) 5,5

“Dubbio sul rigore ai danni di Luvumbo. Per me c’è l’incrocio di traiettoria e il fallo: manca un rigore ai sardi”



Udinese-Fiorentina 0-2

Chiffi (Var: Serra) 6,5

“Partita tosta, la gestisce molto bene e non era per niente facile. Se la cava con un ammonito e la tiene salda”



Bologna-Napoli 0-0

Ayroldi (Var: Irrati) 5,5

“Corretto il rigore agli azzurri. Il braccio è largo e c’è congruità per quel che concerne la concessione del penalty. Da rivedere la gestione della gara: 9 cartellini sono tanti, forse troppi”



Torino-Roma 1-1

Guida (Var: Di Paolo) 6

“Buona gara, è uno dei veterani e si prende una ampia sufficienza. Si perde solo un giallo su Paredes”