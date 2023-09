. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimentodi ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodiMaresca (Var: Irrati) 5,5"Ha steccato un pochettino. La gestione dei cartellini lascia a desiderare ma non incide in maniera negativa sul match. Bene il coordinamento col Var sul primo gol, la palla era uscita"Sozza (Var: Di Paolo) 8"Ottimo, non sbaglia niente, non fa un singolo errore. Vede bene sul primo gol sul blocco di Dumfries. Sempre sul gol di Mkitaryan, Thuram neanche ci va vicino a fare fallo. Fa una grande prestazione"Fabbri (Var: Marini) 6"Buona gara, sufficiente. Non ci sono stati grandi episodi anche se la gara sulla carta era difficile. Si sarebbe potuta accendere ma la gestisce bene"Doveri (Var: Maggioni) 7"Anche lui non sbaglia niente, non prende qualcosina in più nel voto perché la partita non era difficilissima".Prontera (Var: Valeri) 6,5"Buona gara per lui. Becca il rigore e fa benissimo a non darne un secondo al Frosinone"Marinelli (Var: Serra) 6."Viene richiamato dal Var in maniera inopportuna sull'espulsione di Baschirotto. Non ho capito perché. Il difensore tocca leggermente la palla, con la punta del piede, ma si rende protagonista di un intervento duro, pericoloso, da rosso. Ha fatto bene a non cambiare decisione"Pairetto (Var: Mariani) 6"Sufficienza stiracchiata, dubbi sul primo gol. La rimessa era da invertire ma si tratta di un errore che può capitare. Dal fallo laterale al gol passa del tempo.Sacchi (Var: Mazzoleni) 6,5"Partita senza storia, facile in partenza e, per come si è messa, ancora di più"