. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimentogli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi dellaFourneau (Var: Mariani) 5,5"Viene salvato dal Var quando dà il rosso a Bradaric e sul gol di Brahim Diaz, che però bisogna amettere non era un episodio facile da vedere. Nella ripresa diventa fiscale perché si rende conto degli errori precedenti".Maresca (Var: Nasca) 5"Sbaglia la valutazione su un intervento di Amione su Frattesi: piede molto alto, sarebbe stato da rosso. Poi gli è servito il Var per dare il rigore al Sassuolo".Giua (Var: Marini) 6,5"L'unico episodio dubbio può essere il contatto tra Zapata e Zoet, ma non mi sembrava un intervento da rigore. Per il resto tiene bene una partita difficile".Dionisi (Var: Banti) 6,5"Nessun dubbio da segnalare, forse mancava un giallo a Depaoli ma complessivamente è andato bene".Marinelli (Var: Di Paolo) 6,5"Buona gara, ottimo intervento sulla questione dei soliti cori razzisti contro i quali Umtiti ha avuto una grande reazione dimostrando di essere un campione. Marinelli tiene bene la partita, anche quando si scalda un po' prima dell'intervallo".Santoro (Var: Chiffi) 6"Vede bene il fallo di Lucumì su Dybala, che lo cerca ma lo trova: rigore giusto per i giallorossi. Giusto anche il giallo a Ferguson per simulazione nell'altra area".Ayroldi (Var: Mazzoleni) 6"Ho qualche dubbio sul gol di Dessers, che forse dà una piccola spinta a Danilo ma non mi sembra faccia fallo. La sensazione è che Ayroldi abbia fischiato qualcos'altro, forse un gioco pericoloso su Kostic".Feliciani (Var: Massa) 6,5"Seconda partita in Serie A, la porta a casa con una buona sufficienza. Arbitra benino, giusti anche i gialli per perdite di tempo".Sozza (Var: Fabbri) 7"Molto, molto bene. Era una partita dall'alto coefficiente di difficoltà, l'ha gestita con ottima personalità lasciando giocare senza commettere errori. La designazione fa capire che è pronto per il prossimo posto da internazionale".Serra (Var: Valeri) 6,5"E' stata una partita piuttosto tranquilla, giusto il rosso ad Akpa-Akpro e la gestione generale dei cartellini".