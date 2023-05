Prosegue anche nella stagione 2022-2023 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 36ª giornata di Serie A.



Sassuolo-Monza 1-2

Santoro (Var: Di Bello) 5

"Non è andato bene. E' un arbitro giovane, l'ho visto abbastanza a disagio: ogni volta che c'è stato un episodio dubbio è dovuto ricorrere al Var. Da rivedere...".



Cremonese-Bologna 1-5

Valeri (Var: Marini) 6

"Partita arbitrata diligentemente, ok il rosso a Orsolini".



Atalanta-Verona 3-1

Sozza (VAr: Chiffi) 6

"E' uno dei migliori, ma ultimamente in fase calante. Si prende una sufficienza d'incoraggiamento per la stagione che ha fatto, forse ha sentito il peso della prima 'vera' annata in Serie A".



Milan-Sampdoria 5-1

Fourneau (Var: Di Martino) 6

"Ho qualche dubbio sul contatto Leris-Theo Hernandez, anche se alla fine penso sia stato giusto non dare il rigore perché il contatto mi è sembrato leggerino. Corretto anche assegnare il penalty a Leao per l'intervento di Gunter in area ospite".



Lecce-Spezia 0-0

Mariani (Var: Mazzoleni) 6

"Partita di altissimo coefficiente di difficoltà, ma gestita abbastanza bene".

Massimi (Var: La Penna) 6,5"Tutto ok, nulla di particolare da segnalare".Marinelli (Var: Nasca) 4"L'ho sempre definito affidabile, ma stavolta va molto male. Ha avuto timore a espellere Gagliardini che ha fatto cinque falli da ammonizione nel giro di 41 minuti; è entrato sempre con le gambe alte e in modo pericoloso, era da rosso già al terzo fallo. Inoltre sbaglia anche sul gol annullato a Simeone che era regolare; c'è un errore sul terzo gol del Napoli perché sulla ripartenza Juan Jesus commette fallo su Acerbi".Pairetto (Var: Guida) 5"Ho molti dubbi sul rigore concesso a Immobile per il contatto con Masina, per me non era da fischiare. Anzi, mi è sembrato più penalty l'intervento dello stesso Masina su Zaccagni che il contrasto con l'attaccante avversario. In generale ha una gestione un po' ondivaga della gara".Colombo (Var: Banti) 6"Buona partita, intensa. Giusto non fischiare il rigore ai giallorossi per il contatto Daniliuc-Wijnaldum".Ayroldi (Var: Doveri) 6,5"Gestisce bene la gara e recupera della flessione che avevamo sottolineato nelle scorse settimane. Giusto annullare il gol a Gatti perché Bremer spinge Vicario, corretto anche il rigore assegnato all'Empoli per un fallo su Cambiaghi: in quel caso si è vista l'impreparazione di Milik nel difendere".