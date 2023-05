Di seguito gli episodi da moviola dell'anticipo della 36esima giornata di Serie A.



Sassuolo-Monza (venerdì 19 maggio ore 20.45)



Arbitro: Santoro

Assistenti: D'Ascanio-Fontani

IV Ufficiale: Aureliano

VAR: Di Bello

AVAR: Zufferli



22' - Berardi calcia e trova la respinta di Sensi. Per l'arbitro è rigore ma il Var gli fa cambiare idea. Il tocco di Sensi pare essere con la spalla e in più in precedenza c'era un fuorigioco. Niente penalty



12' - fioccano i gialli: due brutti falli costano il giallo a Marì e Caprari