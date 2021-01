Prosegue anche nella stagione 2020-2021 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Sacchi 6 (Var Guida). “Direzione senza sbavature”.: Ayroldi 5,5 (Var Mazzoleni). “Corretta la seconda ammonizione a Svanberg che a inizio secondo tempo gli costa il rosso per il fallo ai danni di Nestorovski. Non convincono, invece, altri provvedimenti disciplinari presi”.: Abbattista 4,5 (Var Calvarese). “Direzione di gara da dimenticare.: Pavoletti anticipa Montipò e di testa colpisce il pallone che finisce in rete, ma Abbattista fischia il fallo dell’attaccante sardo sul portiere. Decisione al limite.: Cragno in uscita bassa tocca prima il pallone e poi Lapadula.. All’85’ Nandez si fa espellere dall’arbitro e rischia una lunga squalifica ora. Ammonito dopo un battibecco con Caprari (anche lui sanzionato), il centrocampista del Cagliari protesta a lungo applaudendo l’arbitro. Non felice, in seguito pronuncia qualcosa che porta il direttore di gara a estrarre il cartellino rosso (diretto). Dopo il provvedimento,”.: Piccinini 6 (Var Pairetto). “Corretto assegnare il rigore in favore della Roma: Golemic colpisce Mayoral che era davanti a lui”.: Abisso 6 (Var Maresca). “Giusto l’annullamento del Var del 2-0 di Immobile nel primo tempo: sull’assist di Luis Alberto parte leggermente davanti a Quarta. All’87’ su cross dalla destra Vlahovic colpisce la palla di tacco, ma dopo essere stato sbilanciato da un’evidente trattenuta di Hoedt: penalty corretto con conseguente giallo al difensore”.: Irrati 4,5 (Var Orsato). “Partita da dimenticare per Irrati.: a inizio azione, Calhanoglu entra su Rabiot con l’anca. Il contatto non è spalla-spalla, è falloso ed era da sanzionare. Il Var Orsato non interviene, lascia il giudizio del campo e di Irrati che era vicino all’azione. Il gol a nostro avviso era da annullare. Al 70’, un altro errore grave nella direzione della partita:che - già ammonito - entra in scivolata in netto ritardo su Castillejo. Irrati dà il vantaggio, ma poi inspiegabilmente non ammonisce lo juventino (il Var non può intervenire sulla somma di ammonizioni).: la gamba di Rabiot in area colpisce il ginocchio di Brahim Diaz che cade a terra”.: Mariani 6 (Var Banti). “Al 66’. Al 77’ arriva il secondo giallo a Ismajli, che appoggia il gomito sul collo di Petagna: è sicuramente fallo anche se l’espulsione è un po’ severa a nostro avviso”.: Valeri 6,5 (Var Chiffi). “Grande lavoro per l’arbitro e il Var in Sampdoria-Inter.. Al 17’, Valeri concede il rigore alla Samp per un mani di Lautaro sul tiro di Jankto, ma dopo aver visto le immagini concede la punizione: decisione corretta, era fuori area. Giusto in seguito. Rigore corretto e giallo per il giocatore che più tardi rischia l’espulsione: dopo il giallo a De Vrij dice a Valeri a muso duro “fai il fenomeno”. Oriali entra in campo per calmarlo e si becca l’ammonizione,”.: Fabbri 6,5 (Var Nasca). “Convince la gestione della partita e dei provvedimenti disciplinari”.: Di Bello 6 (Var Di Paolo). “Gestisce bene i momenti della gara e anche i cartellini”.