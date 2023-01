Prosegue anche nella stagione 2022-2023 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 19a giornata di Serie A.



Verona-Lecce 2-0

La Penna (Var: Doveri) 6

"Non ci sono stati casi particolari".



Salernitana-Napoli 0-2

Chiffi (Var: Nasca) 6

"Anche a Salerno la partita è stata tranquilla senza episodi da moviola".



Fiorentina-Torino 0-1

Dionisi (Var: Mazzoleni) 6,5

"Ha gestito molto bene una partita difficile, valutando bene anche alcune situazioni più spinose".



Sampdoria-Udinese 0-1

Mariani (Var: Maresca) 6,5

"La porta a casa con intelligenza, senza nessun tipo di problema. C'era qualche dubbio sul gol di Ehizibue per il contatto Success-Nuytinck, ma non c'è stato nessun intervento irregolare".



Monza-Sassuolo 1-1

Prontera (Var: Di Paolo) 6

"Non è successo nulla di particolare, se vogliamo essere pignoli possiamo evidenziare qualche errore del primo assistente Ranghetti che un paio di volte ha alzato la bandierina prima che finisse l'azione, ma stiamo parlando di dettagli".

Sozza (Var: Fabbri) 5"Stravedo per questo arbitro, ma stavolta è insufficiente. Manca un secondo giallo a Bourabia che entra in ritardo su Smalling, ci poteva stare il rigore in favore dei giallorossi per il contatto tra Ferrer e Zalewski. Poi si è perso un fallo netto di Hristov su Abraham".Marinelli (Var: Massa) 5"Mi sembra ci sia stato un eccesso di ricerca del non fischio, così ha perso il controllo della gara: gli è servito l'aiuto del Var per fischiare l'intervento di Ederson su Fagioli che avrebbe dovuto vedere da solo. Corretto non punire l'intervento di Toloi su Milik e la trattenuta di Palomino ancora sul polacco".Marchetti (Var: Pairetto) 5"E' un arbitro bravo, ma stavolta non è andato benissimo. Non era neanche partito male, poi si è perso sui rigori: uno era chiaro, l'altro un po' meno e deve intervenire il Var per aiutarlo".Rapuano (Var: Banti) 7"Mi è piaciuto molto nonostante la partita difficile, ha sempre avuto ragione lui. Corretti i due gialli a Skriniar che non capisco come abbia avuto il coraggio di protestare: entra in ritardo su Caputo e commette gioco pericoloso, al di là del fatto che abbia toccato o meno l'avversario. Giustamente Rapuano valuta in modo diverso il contatto tra lo stesso Caputo e Mkhitaryan, nel quale è l'attaccante dell'Empoli ad abbassare troppo la testa e per questo l'arbitro non interviene".Di Bello (Var: Aureliano) 6"Buona direzione in una gara ad alto coefficiente di difficoltà, non ci sono stati episodi particolari".