Juventus-Atalanta è il posticipo che chiude la 19esima giornata di Serie A, in scena alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Calciomercato.com analizza con la moviola tutti gli episodi arbitrali più discussi:





Juventus – Atalanta ore 20.45

Marinelli

Imperiale – Valeriani

Iv: Orsato

Var: Massa

Avar: Giua



45'+4' - Pallone in area per Milik, che viene contrastato da Toloi: non c'è niente per Marinelli.



23' RIGORE PER LA JUVE! - Nuove proteste bianconere per l'atterramento di Fagioli in area. Per l'arbitro non c'è nulla ma piovono i fischi: il centrocampista sta per approfittare del pallone recuperato da Locatelli ma Ederson lo atterra nettamente. Marinelli va al VAR e giustamente assegna il penalty.



10' - Lookman trattenuto al limite dell'area, chiede una punizione ma Marinelli fa correre.



7' LA JUVE CHIEDE RIGORE - Assist di Di Maria per il taglio di Milik, che viene trattenuto da Palomino in area a palla lontana, ma per l'arbitro non c'è nulla: l'argentino rischia grosso.