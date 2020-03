Prosegue anche nella stagione 2019-2020 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Guida 6,5 (Var Mazzoleni). "Direzione di gara positiva dell’arbitro Guida. Giusto non intervenire sul tocco di Young sul tiro ravvicinato di Douglas Costa: la mano è attaccata al corpo. Giusto anche negare il rigore dopo, quando la palla carambola sulla gamba di Bonucci in area e poi sul braccio (non aperto) dello stesso. Rosso diretto a Padelli dalla panchina per proteste dopo un giallo a Brozovic".​: Doveri 6,5 (Var Irrati). "Da segnalare solo il rosso a Marchetti dalla panchina per proteste legate alla durata del recupero".​: Pairetto 5 (Var Di Paolo). "Gara confusa di Pairetto. Al 57’ Valoti cade in area dopo un contatto con Iacoponi. Prima l’arbitro contesta al giocatore della Spal un tocco di mano inesistente, invece è netto e da rigore il calcione di Iacoponi. Il check del Var evita l’errore dell’arbitro per un fuorigioco millimetrico di Petagna. Tentennamenti anche sull’entrata fallosa di Bruno Alves ai danni ancora di Valoti che vale il rigore per la Spal. Ha bisogno del Var per assegnare il penalty".​: Valeri 5,5 (Var Banti). "Gomitata di Dawidowicz sul volto di Ekdal: interviene il Var e Valeri giustamente assegna il rigore. Corretta la chiamata della tecnologia per sostituire un avventato rosso diretto a Linetty su Zaccagni con un giallo".​: Fabbri 6 (Var Chiffi).