. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi dell'Massimi (Var: Fourneau) 5,5"Non mi è piacuto. Ok il rosso a Juric per proteste, ma non condivido il metro di giudizio perché perde un po' dal punto di vista disciplinare".Massa (Var: Mazzoleni) 7"Fa una gran bella partita. E' stata una gara ad altissimo coefficiente di difficoltà e nonostante questo indovina tutte le ammonizioni tenendo la gara assolutamente in pugno. Giusto fermare il gioco quando Abraham atterra Camara perché quest'ultimo rimane giù quasi un minuto, anche se poi io avrei ammonito il centrocampista quando fa una corsa e calcia da 30 metri".Aureliano (Var: Guida) 5"Hanno ragione i padroni di casa a protestare sulla rimessa laterali di Tonali: era fuori posizione, sarebbe stato importante ripeterla. Non mi sarei scandalizzato se l'arbitro avesse dato il rigore all'Empoli per il tocco di mano di Ballo-Touré, poteva starci".Sacchi (Var: Di Paolo) 6,5"Corretto il rigore assegnato ai biancocelesti perché Ampadu fa una dura entrata su Immobile, per il resto è stata una buona direzione".Marinelli (Var: Valeri) 6"Lascia giocare prendendo la decisione giusta sui due errori. Per lui è stata una gara facile".Ayroldi (Var: Nasca) 6,5"Gara fisica e arbitrata bene, mi è piaciuto. Corregge l'errore sul contatto Izzo-Rincon assegnando e poi togliendo il rigore col Var".Ferrieri Caputi (Var: Mariani) 6"Il tocco di Maggiore su contatto con Ceide c'è, il rigore si può fischiare. Io non l'avrei fischiato perché possiamo battezzarlo come 'rigorino', bisognerebbe valutare il tipo di contatto. Comunque prende la sufficienza, anche se ora l'aspettiamo in prove più significative. Benvenuta in Serie A".Irrati (Var: Di Bello) 6"Espelle ingiustamente Kouame, poi viene ripreso dal Var e si corregge giustamente: il rosso sarebbe stato sicuramente troppo. Commette un errore di base e riesce a sistemarlo; non è una svista sconsiderata, valutiamolo positivamente".Abisso (Var: La Penna) 6"Gara tranquilla, regolari i due gol di Vlahovic e Milik. Ho un dubbio sul giallo a Sosa al 92' per una brutta entrata su Danilo: forse poteva starci anche il rosso".Minelli (Var: Marini)