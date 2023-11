È continuato anche nella stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostraL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguitoGhersini (Var: Meraviglia) 6"Non male, sufficienza piena con qualche fallo invertito".Orsato (Var: Gariglio) 6,5"Match molto duro, diretto con la solita personalità".Abisso (Var: Guida) 5"Ondivago: bene nel primo tempo, male nel secondo. Non vede il fallo di mano di Pongracic - ma il rosso a Giroud è corretto - e lo step on foot su Thiaw. Sbaglia anche la gestione dei cartellini".Piccinini (Var: Valeri) 6,5"Regolare il gol di Rugani, in generale è stata una buona direzione".Doveri (Var: Marini) 4,5"Stecca la gara in modo importante, il gol annullato ai granata è buono perché non c'è il fallo di Zapata su Caldirola; e si perde l'intervento irregolare di Gagliardini che calcia Lazaro in area del Monza".Prontera (Var: Mazzoleni) 7"Ottima direzione e decisioni sempre corrette".Maresca (Var: Paterna): 5,5"In affanno con qualche decisione, concede un rigore poi tolto dal Var e non vede il fallo di Arthur su Saelemaekers in area viola".Aureliano (Var: Di Bello) 6,5"Decisione giusta sul rigore concesso ai bianconeri per il fallo di Carnesecchi su Ferreira, in generale ha diretto una buona gara".Massa (Var: Irrati) 6,5Partita dura e spigolosa, lascia giocare fin che puà. Non lineare nei gialli, ma tiene sempre bene le redini della gara".Dionisi (Var: Serra) 6,5"Bravo negli episodi, buona direzione".