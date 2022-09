di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Doveri (Var: Aureliano) 6,5"Non sbaglia quasi nulla, alla prima uscita stagionale è un po' arrugginito ma conferma l'esperienza che l'ha portato a diventare il numero uno. Giusto non fischiare l'intervento di Cuadrado su Sottil in area bianconera, il fallo di mano di Paredes è incontestabile: avrebbe anche potuto vederla direttamente lui, ma l'intervento del Var conferma la bontà della collaborazione arbitrale".Chiffi (Var: Di Paolo) 6,5"Tiene bene la gara spiegando il suo metro già nei primi minuti con i gialli a Theo Hernandez e Dumfries. Ho qualche dubbio sull'intervento di Theo sempre su Dumfries a venti minuti dalla fine: poteva starci la seconda ammonizione, ma è una valutazione complicata: il Var non può intervenire e rimane la sua valutazione, per il tipo di intervento non mi sembra un grande errore. Considerando la difficoltà della gara, è stato un arbitraggio ampiamente sufficiente".Sozza (Var: Fabbri) 6"Ho un solo dubbio sull'intervento di Mario Rui su Lazzari in area del Napoli: il contatto c'è e il difensore allarga il gomito; il fischio o meno dipende dall'intensità dell'intervento, ma in questo caso avrebbe potuto assegnare il rigore. Ok l'intervento di Kim su Milinkovic".Pairetto (Var: Mariani) 6"Ha l'esperienza per dirigere bene la gara, non succede nulla di particolare".Giua (Var: Banti) 6"Ho solo un dubbio sull'intervento di Lucumì su Agudelo, giusto non assegnare il rigore sul contatto Dragowski-Arnautovic in area bianconera".Valeri (Var: Di Bello) 6"Tutto ok e niente di rilevante".Maresca (Var: Ghersini) 5"Non inizia male, ma è ancora un po' appannato e alla lunga si perde. L'intervento di Becao su Celik l'avrei fischiato assegnando il rigore per la Roma: non sarebbe fallo se fosse uno spalla a spalla, ma il difensore dell'Udinese va sulla schiena dell'avversario. Ci tengo a evideniziare una nota di colore: complimenti a Pereyra che ammette di aver toccato il pallone con il braccio e rinuncia a un angolo a favore".Sacchi (Var: La Penna)Abisso (Var: Marini)Volpi (Var: Mazzoleni)