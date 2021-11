Prosegue anche nella stagione 2021-2022di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Doveri (Var: Fabbri) 7"Nulla di particolare da segnalare, giusta la scelta dei cartellini in una gara dal coefficiente di difficoltà alto. Ma non per uno come lui".Sacchi (Var: Giacomelli) 6,5"Gara arbitrata bene, decisioni corrette".Maggioni (Var: Banti) 6"Qualche sbavatura disciplinare, ma la partita è stata ben controllata".Ayroldi (Var: Di Bello) 7,5"Quest'arbitro è bravo, lo dico dall'inizio del campionato. Non ha sbagliato nulla dirigendo con grande autorevolezza una gara con un alto coefficiente di difficoltà, che in prospettiva l'ha sdoganato anche per partite di livello più alto. Ormai non è più un prospetto".Marinelli (Var: Irrati) 6,5"Se non si fosse perso il rigore per i nerazzurri sarebbe stata una gara da 7. Avrebbe dovuto vederlo lui, senza l'aiuto del Var".Meraviglia (Var: Mazzoleni) 5,5"L'unica insufficienza di giornata va a un arbitro giovane, che deve fare ancora esperienza. Si è perso un evidente giallo per Molina".Manganiello (Var: Ghersini) 5,5"Manca il secondo giallo a Theo Hernandez nel corpo a corpo con Frattesi, ok il rosso a Romagnoli che atterra Defrel. Giusta anche l'ammonizione a Raspadori per l'intervento su Bennacer".Massimi (Var: Guida) 6,5"Bene perché non ha bisogno del Var per fischiare il fallo di mano di Nzola che causa il rigore in favore dei rossoblù".Chiffi (Var: Banti) 6"Non ha arbitrato male, ma non mi è piaciuto che abbia fatto passare troppo tempo prima di levare il rigore alla Roma".Orsato (Var: Di Paolo) 6"Decisioni corrette, anche se c'è da dire che praticamente la partita è finita alla mezz'ora sul 3-0 per il Napoli".