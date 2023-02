. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi dellaAyroldi (Var: Chiffi) 6,5"Si sta riprendendo. Non c'è rigore sul contatto Kjaer-Sanabria in area rossonera".Giua (Var: Di Paolo) 5"Lo penalizzo perché ha avuto bisogno del Var per il fallo di mano di Parisi sulla linea di porta. Inoltre, il secondo giallo a Akpa Akpro per l'intervento su Esposito forse è un po' esagerato".Aureliano (Var: Guida) 6"Qualcuno l'ha bocciato, ma per me è sufficiente. Netto il rigore in favore della Roma perché Strefezza tocca il pallone col braccio, giusto però non tirare fuori il rosso per l'intervento su Matic. Ho qualche dubbio, invece, sul fallo di Hjulmand su Dybala che poteva essere da espulsione".Orsato (Var: Pairetto) 7"Molto bene. Sia le ammonizioni che la scelta di lasciar correre quei mezzi contatti. Non sbaglia e rimane coerente sul suo metro di giudizio".Pezzuto (Var: Marini) 6"Ha lasciato giocare, forse in qualche occasione anche troppo. C'era un fallo da giallo di Bijol su Defrel, ma nel complesso è andato bene".Zufferli (Var: Mariani) 6"Tutto ok, nulla di particolare da rilevare".Fabbri (Var: Mazzoleni) 6"Qualche esitazione sul giallo a Rabiot, il gol è assolutamente regolare grazie al sensore. Una sufficienza scarsa, da lui ci aspettiamo di più".Massimi (Var: Banti) 5"Vasquez meritava il secondo giallo, è un errore grave perché entra a gamba tesa. Nel primo tempo giudica non punibile il contatto Kvaratskhelia-Ferrari ma va bene".Valeri (Var:Abbattista) 5,5"Aveva concesso il rigore ai gialloblù per il contatto Pirola-Doig, ma il giocatore della Salernitana ha preso il pallone e il Var ha dovuto richiamarlo".Maresca (Var: Doveri) 6,5"Pieno controllo della partita e nessun episodio particolare da segnalare".