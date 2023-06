E' continuato anche nella stagione 2022-2023 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 38ª giornata di Serie A.



Sassuolo-Fiorentina

Marchetti (Var: Doveri) 6

"Non c'è stato nessun episodio particolare da segnalare".



Torino-Inter

Fabbri (Var: Chiffi) 5,5

"Non è stato incisivo in modo negativo, ma si è perso almeno un paio di gialli a Bellanova e Barella. Da uno come lui ci si aspetta di più".



Cremonese-Salernitana

Perenzoni (Var: Abbattista) 6

"Si prende la sufficienza consigliato saggiamente dal Var, ma va visto in partite più importanti"..



Empoli-Lazio

Massimi (Var: Nasca) 6

"Un po' troppo severo il secondo giallo a Cambiaghi, obiettivamente l'avrei evitato visto il tipo di gara".



Napoli-Sampdoria

Feliciani (Var: Marini) 6

"E' andato bene e ha fischiato giustamente il rigore a Osimhen per il fallo di Murru".

Atalanta-MonzaDi Bello (Var: Banti) 6,5"Non ci sono state particolari sbavature. Mi è piaciuto sul rosso diretto a Marlon appena entrato".Lecce-BolognaPiccinini (Var: Di Martino) 6"Sono quelle partite nelle quali va tutto bene. Sia l'arbitro che il guardalinee avevano assegnato il primo gol ad Arnautovic, poi hanno aspettato 3/4 minuti il Var per toglierlo".Milan-VeronaValeri (Var: Mariani) 5,5"Corretto il rigore fischiato ai rossoneri per l'intervento di Ngonge su Brahim Diaz, ma mi è sembrato fosse penalty anche il tocco di mano di Faraoni sul colpo di testa di Leao. Troppi cartellini gialli nel secondo tempo, ne manca uno per la manata di Ngonge a Thiaw".Roma-SpeziaMaresca (Var: Mazzoleni) 5,5"Ho qualche dubbio sul contatto tra Reca e Dybala, poteva fischiare il rigore perché il contatto c'è stato. Corretta invece la scelta di assegnare il penalty per il fallo di Amian su El Shaarawy".Udinese-JuventusGuida (Var: Abisso) 6"Era una partita ostica solo sulla carta, l'arbitro ha lasciato giocare gestendola bene. L'unico episodio sospetto è l'intervento di Pereyra su Iling, ma onestamente sono d'accordo con la scelta di far continuare l'azione".