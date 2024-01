Chiesa a CM: 'Maresca perfetto nell'episodio razzista su Maignan. Doveri grazia Vlahovic, male Roma-Verona'

Redazione CM

La 21esima giornata di Serie A ha visto soltanto 6 partite sulle 10 in programma andare in scena. La Supercoppa Italiana ha inevitabilmente costretto la Lega Serie A a rinviare le partite che vedevano coinvolte le 4 squadre impegnate in Arabia Saudita. Nonostante questo continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 21ª giornata di Serie A.



Udinese-Milan

Maresca 6,5

Bravo nella gestione dell' incredibile e vergognoso episodio Maignan. Per il resto bene.



Roma-Verona

Sacchi 5

Non bene, dubbi su troppe decisioni per me il primo gol di Folorusho era regolare e più verosimilmente il secondo no (blocco netto).



Lecce-Juve

Doveri 6

Partita dura ma ben gestita, grazia Vlahovic da giallo. Ok sui rigori.



Salernitana-Genoa

Orsato 7,5

Gara dal coefficiente di difficoltà alto, si dimostra ancora al di sopra della concorrenza. Ottimo sul rigore



Empoli-Monza

Giuia 6,5

Bravo per tutti i 90 minuti e porta a casa una bella gara che gestisce con tranquillità.



Frosinone-Cagliari

Dionisi 6,5

Verifica giustamente sul gol di Barrenechea, difficile peraltro. Per il resto bene.