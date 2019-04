Prosegue anche nella stagione 2018-2019 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi contestati nella ventinovesima giornata di Serie A:



GLI ERRORI PIÙ GRAVI DEGLI ARBITRI (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Fiorentina-Torino: “Al 24’, proteste del Torino per un episodio che lascia pochissimi dubbi. Rincon si libera sulla sinistra e crossa, Belotti non arriva sulla palla perché viene trattenuto da Vitor Hugo e finisce a terra. Pasqua lascia proseguire assegnando l’angolo al Torino e il Var inspiegabilmente non interviene”.



Sampdoria-Milan: “All’88’ l’episodio più discusso di questo turno di campionato. Bakayoko serve Piatek che entra in area e va giù dopo un contatto con Murru. Orsato non interviene, ma viene richiamato dal Var Doveri”.



VAR SÌ:



Fiorentina-Torino: “Doppio errore, dell’arbitro e del Var Mariani: il rigore era evidente, Hugo trattiene Belotti con le mani e in un secondo momento lo ferma tirandogli la maglia”.



Sampdoria-Milan: “Intervento scomposto di Murru che non tocca il pallone, il rigore su Piatek ci stava. Il tocco del terzino della Sampdoria sull’attaccante del Milan non è netto, ma si poteva sicuramente sanzionare. Orsato, dopo aver rivisto l’azione al Var, non cambia idea: non è rigore per il Milan”.



I VOTI AGLI ARBITRI della ventinovesima giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Bologna-Sassuolo: Guida 6,5 (Var Massa). “Giuste tutte le decisioni. Il gol di Babacar viene annullato su segnalazione del Var: è in fuorigioco l’attaccante del Sassuolo. Corretto il rigore per il Bologna poi realizzato da Pulgar: ingenuità di Babacar che anticipa Palacio in area toccando il pallone gol gomito. Il Var salva l’assistente nel finale: Boga non è in fuorigioco quando realizza il momentaneo 1-1”.

Chievo-Cagliari: Abisso 6 (Var Piccinini).

Fiorentina-Torino: Pasqua 5 (Var Mariani). “Al 34’, nell’area del Torino il pallone rimbalza prima a terra e poi sul braccio di Djidji: gesto assolutamente involontario, ma il braccio è largo. Con le regole attuali il rigore non è da fischiare, dall’anno prossimo sarà da sanzionare. Decisione corretta, dunque, dell’arbitro e del Var”.

Frosinone-Spal: Di Bello 6 (Var Nasca).

Inter-Lazio: Mazzoleni 7 (Var Rocchi). “Gara difficile, diretta molto bene dall’arbitro che la chiude senza ammonizioni ed espulsioni. Regolare l’1-0 di Milinkovic perché ha solo la mano oltre sul cross di Luis Alberto.

Juventus-Empoli: La Penna 5,5 (Var Banti). “Qualche imperfezione, non una direzione di gara impeccabile”.

Parma-Atalanta: Chiffi 6 (Var Manganiello).

Roma-Napoli: Calvarese 6 (Var Giacomelli). “Il Var Giacomelli scopre Milik in posizione di fuorigioco al 36’: giusto annullare il gol. Al 48’, Milik travolge Schick in area: corretto il rigore assegnato alla Roma”.

Sampdoria-Milan: Orsato 5 (Var Doveri). “Al 25’, Praet tocca il pallone col braccio nella propria area di rigore. L’arbitro Orsato lascia proseguire, il Var Doveri non interviene: il rimpallo sul braccio c’è, ma sembra fortuito. Mani sospetto, lascia dubbi”.

Udinese-Genoa: Pairetto 6 (Var Maresca).