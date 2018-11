In estate, la Roma aveva timidamente provato a trattare Federico Chiesa. Secca la risposta della Fiorentina, che alzò un muro pari a settanta milioni di euro: troppi per i giallorossi, spaventati dalla richiesta, che adesso lo trovano da avversario al 'Franchi'. Il resto, in estate, fu noto: Monchi virò su Malcom, prima del blitz del Barcellona. Lo racconta La Gazzetta dello Sport.