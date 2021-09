Si è parlato tanto, pure troppo, del fattore giovani in questa fase di crisi iniziale della Juve. Anche perché tanto ne ha parlato Allegri, non sembra tenendo una linea particolarmente coerente da una dichiarazione all'altra. Dopo il Milan pure su Chiesa si era scatenata la furia del tecnico bianconero perché non era entrato come avrebbe dovuto, perché non aveva fatto cosa avrebbe dovuto: ok la fame e il talento, ma Allegri vuole molto di più da chi indossa la maglia bianconera, nonostante tutto quello già dimostrato tra Juve e Nazionale. Dopo il Milan poi Allegri aveva anche riposto l'attenzione su ciò che ancora fanno Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, a un livello e una continuità che De Ligt evidentemente non riesce ancora a raggiungere secondo il Max-pensiero. Poi prima dello Spezia si è passati a parlare di esperienza e non di età, la parola “giovani” ad Allegri era sembrata particolarmente indigesta.Vanno bene tutte le richieste e gli appunti pure pubblici di Allegri, il calcio non è solo attaccare a testa bassa o dare tutto. Ma la fame di Chiesa, la sua voglia di non mollare mai, la sua classe cristallina, sono fattori di cui questa Juve davvero non sembra poter fare a meno.