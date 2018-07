Le concorrenti italiane della Juventus hanno un’idea precisa su come replicare al colpo CR7. È Federico Chiesa, a cui - secondo La Repubblica - stanno pensando tutte le pretendenti allo scudetto. Ancelotti lo ha chiesto come primo acquisto ma la Fiorentina pretende 70- 80 milioni e allora gli azzurri hanno chiuso per Verdi, in attesa di capire se si potrà ripartire all’assalto più avanti, dopo qualche cessione eccellente. Anche Spalletti ha spiegato a Suning che, portato a casa Nainggolan, è Chiesa l’uomo dei sogni. L’idea è puntare al piccolo fenomeno della Fiorentina, cedendo Candreva e se necessario Perisic, visto che il Manchester United sarebbe pronto a offrire 50 milioni. Pure la Roma medita di tornare alla carica per Chiesa quando arriveranno i 70-75 milioni per Alisson. Della Valle assicura che il gioiello resterà nella cassaforte di famiglia, almeno per quest’anno, i tifosi viola sperano che l’eventuale affare Pjaca non sia la premessa per il Bernardeschi bis, nel 2019.