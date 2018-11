Intervistato da Sky Sport all'evento Nike, Federico Chiesa, ala della Fiorentina e della Nazionale, commenta la recente chiamata azzurra: "E' sempre un onore vestire la maglia azzurra. La vittoria di ieri contro gli USA è stata fondamentale ed emozionante, dico grazie a Mancini. Sono contento di far parte di questo gruppo. In campionato dovrò sempre dimostrare di meritarmi la maglia".



Fin qui Chiesa ha segnato poco: "Il mio obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, proverò a farne almeno sette gol o di più. L'importante comunque è giocare bene, fare le prestazioni, vincere e continuare a crescere anche con la Fiorentina". In tanti lo vedono come un cascatore: "L'etichetta di cascatore? Io sono un giocatore che punta al dribbling, che punta a saltare spesso l'avversario, può capitare di andare a terra più di una volta. L'importante è rialzarsi, ormai a quell'episodio con l'Atalanta non penso più. Domenica sarò capitano? A Firenze questa è la fascia di Davide, io sono onorato di indossarla e portare il suo ricordo in campo".