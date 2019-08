Quattro a uno ai campioni di Turchia del Galatasaray. Era un’amichevole e come tale contava poco o niente, ma erano almeno otto mesi che su questo campo la Fiorentina non faceva una partita così bella, così convincente, piena di gioco, di gol e di occasioni.



L’idea di Commisso e Montella adesso è chiara: due vecchi, ma di spessore come Badelj e Boateng, e intorno una banda di ragazzini che imperversano con tecnica, entusiasmo e tanta esuberanza. La Fiorentina sta nascendo così e, vista ieri sera nel suo debutto al Franchi, sta nascendo bene. Due a zero alla fine del primo tempo, con gli ultimi 15' di dominio totale, arricchiti dalle due reti e da quattro grosse occasioni da gol, 4-1 al 90' con altre occasioni sparse. Due giocatori su tutti, il vecchio Boateng e il giovane Sottil, un ragazzo che sta crescendo partita dopo partita, esterno di notevole tecnica.



CHIESA IN PANCHINA - Rispetto al girone di ritorno del campionato scorso Montella ha schierato sette giocatori nuovi: Dragowski, Lirola, Ranieri, Castrovilli, Badelj, Boateng e Sottil. Ha fatto rumore l’assenza fra i titolari di Federico Chiesa, in panchina insieme al capitano German Pezzella (che sarà squalificato in Coppa Italia) fino al 36' del secondo tempo, sono ripartite subito le voci di mercato, anche se Montella ha chiarito che Chiesa è rimasto fuori perché voleva vedere i due ragazzi sulle fasce, Sottil e Montiel. Anche senza due giocatori di quel livello la Fiorentina ha superato in modo travolgente l’ultimo esame in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Monza dell’ex Brocchi, in programma a Firenze domenica sera.



BOA DA APPLAUSI - Boateng ha segnato l’uno a zero su rigore e ha piazzato l’assist per il 2-0 di Sottil che poco prima si era procurato quel rigore. Sono stati i migliori in assoluto, dentro una squadra che Montella ha schierato col 4-3-3. Gli aspetti più convincenti sono stati questi: gli attacchi a destra (mancavano da anni in questo stadio) di Lirola, che ha sbagliato il primo e poi si è fatto trovare sempre pronto a ricevere palla in corsa e a crossare; la sicurezza del giovane Ranieri accanto a Milenkovic (in 45' il Galatasaray è arrivato una sola volta al tiro, con Linnes, parato bene da Dragowski); la presa di possesso della regìa di Badelj con tanto di fascia di capitano al braccio (sembrava che non se ne fosse mai andato da Firenze); l’eccellente visione di gioco di Castrovilli; i tempi perfetti degli attacchi a sinistra con Benassi e Sottil, cercato di continuo da Boateng; il tranquillo debutto di Pulgar; infine il gol di Simeone che gli sarà comunque utile.



LA FESTA A TERIM - Quaranta gradi percepiti nella notte fiorentina più umida dell’anno hanno costretto le due squadre a non alzare il ritmo, almeno all’inizio. Il Galatasaray avvertiva anche il clima di festa che ha circondato il ritorno di Fatih Terim a Firenze, applaudito a lungo da tutto lo stadio. Nei suoi pochi mesi fiorentini, l’Imperatore è stato amato per il suo calcio offensivo e avventuroso. Anche il Galatasaray, con una linea difensiva altissima (e sofferente se presa in velocità), ricordava quella Fiorentina 2000-01, forte in attacco, fragile in difesa. Non a caso ne ha presi quattro da una più accorta squadra italiana.



UN QUARTO D’ORA DA APPLAUSI - Dopo aver rischiato di subire gol da Feghouli per un errore di Benassi, rimediato dal medesimo Benassi, la Fiorentina ha iniziato il suo show con la coppia Sottil-Boateng, sinistro al volo del ghanese fuori di poco. Era il 33'. Quattro minuti dopo attacco sull’altro versante: Montiel-Lirola, cross arretrato, controllo di Benassi e prodezza di Muslera. Al 42' il rigore: Linnes ha steso Sottil in piena area, dal dischetto Boateng al primo gol al Franchi. Al 45': Boateng-Sottil-Montiel, fuori di niente. Al 46': Montiel, tacco di Castrovilli, Lirola, cross, Benassi alto. Al 47' il 2-0: assist splendido di Boateng per Sottil, Muslera battuto.



NUOVO ATTACCO TURCO - Nell’intervallo Terim ha cambiato tutto l’attacco e uno dei nuovi, il talentuoso Emre Mor, peraltro vecchio obiettivo di mercato del club viola, ha segnato il gol dei turchi con un sinistro da fuori area, grazie al brutto errore di Dragowski, ingannato dal rimbalzo del pallone. La Fiorentina è rimasta fedele al suo gioco e ha segnato ancora con Benassi (pallonetto sull’uscita dell’ex laziale Muslera) dopo uno splendido lancio di Montiel.



DEBUTTO DI PULGAR - Al 18' i primi cambi di Montella, fuori Boateng per Vlahovic, fuori Benassi per Pulgar, anche lui al debutto. La Fiorentina non ha cambiato assetto, è rimasta col centrocampo a tre, Pulgar sul centrodestra e Castrovilli sul centrosinistra. Vlahovic ha sbagliato due gol, sul primo è stato bravissimo Muslera, sul secondo se l’è proprio mangiato.



POI CHIESA E...SIMEONE - A 10' dalla fine Montella ha spedito in campo l’attacco titolare del campionato scorso, Chiesa-Simeone, insieme ad altri nuovi giovani come Venuti, Terzic e Zurkowski. In due minuti, l’intesa fra Chiesa e Simeone ha portato a 4 i gol della Fiorentina, con un tiro a fil di palo del Cholito. L’azione era nata da un attacco di Terzic.



Fiorentina-Galatasaray 4-1



Marcatori: 42' Boateng (rig.)(F), 45+2' Sottil (F), 50' Emre Mor (G), 61' Benassi (F), 83' Simeone (F)



FIORENTINA (4-3-3): Dragowski 5; Lirola 6,5 (36' st Venuti sv) Milenkovic 6 (36' st Pezzella sv) Ranieri 6,5 Biraghi 6 (36' st Terzic 6); Castrovilli 6 (36' st Cristoforo sv) Badelj 6,5 (36' st Zurkowski sv) Benassi 6,5 (18' st Pulgar 6); Montiel 6,5 (36' st Chiesa 6) Boateng 7,5 (18' st Vlahovic 5) Sottil 7,5 (36' st Simeone 6,5). Allenatore: Montella 7



GALATASARAY (4-3-3): Muslera 6,5; Linnes 5,5 (14' st Ferreire 5,5) Luyindama 5,5 Marcos 5 (36' st Calik sv) Nagatomo 5,5 (30' st Bayram sv); Belhanda 5,5 (33' st Mitroglou sv) Donk 5 (39' st Babacan sv) Seri 5,5 (24' st Inan 5,5); Feghouli 5,5 (1' st Babel 5) Diagne 5 (1' st Akgun 5,5) Durmaz 5 (1' st Emre Mor 7). Allenatore: Terim 5



Arbitro: Abisso di Palermo 6



Ammoniti: Marcao (G), Castrovilli (F), Biraghi (F)