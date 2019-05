Italiano, forte e di prospettiva. Federico Chiesa è un calciatore pieno di virtù, un profilo da top club, con un prezzo da top club. La Fiorentina chiede tra i 70 e gli 80 milioni di euro, non si muove per meno e l’Inter, che però dovrà incastrare un po’ di trattative, un pensierino lo sta facendo. Così come sta facendo le giuste valutazioni sulla bontà di un’operazione che di fatto diventerebbe la più onerosa nella storia del club di corso Vittorio Emanuele. Ma qual è l’utilizzo che Conte ha in mente per lui? Forse è proprio attorno a questo interrogativo che si nasconde la risposta circa la convenienza o meno dell’acquisto.



TERZINO O ALA? - Sarà 3-4-3 o 3-5-2? Sembra un dettaglio, ma se si parla di Chiesa non lo è. Attaccante o terzino? Gol o coperture preventive? Cosa si chiede a Chiesa? Sembrava scontato che la sua definitiva maturazione dovesse portarlo a segnare di più, avvicinandolo sempre di più alla porta. In quel caso avrebbe più senso spendere cifre elevate. In caso contrario l’operazione saprebbe di eccesso, perché 80 milioni per un terzino (l’esterno del 3-5-2 non è certo un’ala) raramente li spende qualcuno, specie in Italia. LA MOSSA DI CONTE - L’Inter riflette proprio su questo e su quanto l’arretramento di Perisic potrebbe effettivamente fare al caso di Conte, che nei primi dialoghi con Marotta ha spiegato come abbia intenzione di chiedere al croato la disponibilità al cambio ruolo. Una modifica tattica che già Spalletti, in occasione di Inter-Empoli, ha mostrato con notevoli benefici. Bravo sulle palle inattive, resistenza allo sforzo fisico e irresistibile quando può affondare in spazio aperto con tanti metri davanti a se; tutte caratteristiche che Perisic ha e che pongono l’Inter di fronte a una giusta riflessione: in caso di 3-5-2, sarebbe meglio spendere 70-80 milioni per Chiesa o puntare su Perisic e spendere quella somma per un centrocampista?