. Sette gol buoni, tre pali, un gol annullato, un rigore non concesso, due rigori concessi, uno segnato, l'altro sbagliato (parata di), un'espulsione, 11 minuti di recupero in totale, il Var silente o parlante impegnato di continuo, prodezze in attacco, strafalcioni in difesa ed errori a raffica degli arbitri, quello in campo (Chiffi) e quello al Var (Serra).. Cosa ha determinato il cambiamento? Il più grande dei paradossi, doppio peraltro: il 2-2 realizzato dal Chievo (dunque rimonta a quel punto completata) su rigore fischiato per il fallo di mano disulla linea di porta, con conseguente espulsione del viola. Da quel momento si sono scatenati Muriel (palo) e soprattutto Chiesa, incontenibile, irresistibile, con una doppietta, la prima in Serie A. Da 2-2 a 4-2 e infine 4-3. Cerchiamo di ricostruire quanto è accaduto e non sarà facile.dopo un triangolo con, al debutto come titolare. Errore pesantissimo diintervenuto malamente nella chiusura del triangolo.. Deve aver pensato: siamo già in vantaggio, loro sono ultimi, all'andata abbiamo vinto 6-1, questi tre punti sono già nostri. Non riusciva a gestire e nemmeno a ripartire. Eppure la partita si era messa nel modo ideale per duecome Chiesa e Muriel., con forza, con ordine e col buon calcio di. Nemmeno il palo esterno diha svegliato i viola.- L'esemplificazione massima dell'assurdo atteggiamento dei viola l'ha data. Il Var (con Serra al monitor) ha richiamatoche è rimasto al video per un tempo interminabile:. Da quel momento, Lafont ha calciato la palla sempre oltre la metà campo. Secondo intervento del Var al 25', quando- Con un lampo, e senza alcuna premessa, la Fiorentina ha segnato il 2-0. Scatto e assist di Simeone perche, arrivando a rimorchio, ha scaraventato la palla nel "sette" per il suo settimo gol, sempre più capocannoniere dei viola.che ha segnato il suo gol al 38', dopo aver persoper infortunio (dentro Cesar).- Nell'azione che ha portato alla rete dii viola hanno sbagliato in massa. Il primo errore era da rintracciare proprio nell'atteggiamento morbido, nella leggerezza con cuisi sono fatti portare via la palla daintorno alla linea di metà campo. Da lì, il Chievo è ripartito. Palla a destra, primo cross disenza marcatura, palla ribattuta. Seera solo e ha messo la palla in area, ora vado a marcarlo: questo doveva essere il pensiero. E invece secondo cross in libertà di- Pioli è intervenuto bene in partita sostituendo l'immobilecon Gerson, che diventerà un protagonista della ripresa. Lafont, dopo quello spavento, ha proseguito con i lanci lunghi e uno di questi si è trasformato in un fantastico assist per Muriel che, davanti a Sorrentino, ha provato il pallonetto anziché servire Chiesa, solo davanti alla porta. Palla fuori.. Attacco rabbioso concluso con un tiro di Leris cheha respinto con una mano sulla linea di porta. Rigore, espulsione del centrocampista fiorentino, due a due firmato da- Pioli ha fatto subito il secondo cambio giusto: dentro, fuori Simeone. Stai a vedere che il Chievo si fa ingolosire e lascia spazio per il contropiede di Muriel e Chiesa? Il rischio c'era e Di Carlo l'ha pure calcolato, togliendo, mettendo Barba e schierando la difesa a tre per marcare in superiorità numerica gli attaccanti viola. Lo ha fatto dopo che Chiesaseminato, saltato Cesar e centrato la traversa. Il Chievo ha continuato ad attaccare, c'era un dubbio contatto in area viola frache poco dopo Di Carlo ha tolto per far entrare. Ma. E' stato un gol "no-look": quando è arrivato sulla destra di Sorrentino, Chiesa ha alzato lo sguardo come se volesse metterla in mezzo e invece ha calciato sul secondo palo.- E' entratoper, Muriel ha centrato il palo, ma(dalla papera alla prodezza nella stessa partita, questo è il destino del portiere) e ha respinto il rigore cheha calciato nello stesso modo del primo., condi nuovo colpevole. A quel punto sì, finita.- La Fiorentina è tornata alla vittoria dopo un mese esatto e resta in corsa per l'Europa League. Ha segnato 9 gol nelle ultime 3 partite ufficiali, ne ha fatti 4 nelle ultime 2 di campionato giocando in inferiorità numerica per le espulsioni di Edimilson con la Samp e Benassi col Chievo. Il cuore c'è, la rabbia pure.e questo porta a una riflessione: non è il caso di giocare con quei due davanti, con un centrocampo a 3 e due esterni? Contropiede, come Trapattoni insegnava all'allievo Pioli ai tempi della Juve. Così anche la difesa, da rivedere, sarebbe più coperta: ha subìto 7 gol nelle ultime 2 gare, anche se giocate per un'ora e mezzo totale in 10 non sono pochi.