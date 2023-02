Continua la corsa contro il tempo di Federico Chiesa, l'obiettivo è quello di essere a disposizione già per la fondamentale sfida di giovedì a Nantes. Proprio gli straordinari e gli sforzi della gara d'andata dei playoff di Europa League hanno recato in dote anche un leggero affaticamento muscolare, che Chiesa sta provando a smaltire. Ha lavorato al Training Center bianconero anche in assenza del resto della squadra per esempio, sia domenica mentre la Juve espugnava non senza difficoltà il campo di La Spezia, sia lunedì quando i compagni di squadra usufruivano di un giorno di riposo. E oggi che il gruppo di Max Allegri si è ritrovato alla Continassa per il primo allenamento della settimana, sempre Chiesa ha proseguito il proprio programma personalizzato, lavorando però già parzialmente con il resto della squadra.



IN PANCHINA – Solo domani ci sarà quindi una decisione definitiva sul suo conto, ma salvo nuovi imprevisti almeno tra i convocati dovrebbe esserci. Con Allegri che pensa a lui come arma per spezzare la partita nel caso in cui la battaglia di Nantes dovesse restare in equilibrio anche nel secondo tempo. Il vero ballottaggio infatti sembra essere solo quello sulla fascia destra tra Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio, per il resto difficilmente si smuoverà da quella che ad oggi è ancora la formazione titolare con Wojciech Szczesny in porta, Danilo, Gleison Bremer e Alex Sandro in difesa, Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot in mediana, a sinistra Filip Kostic e davanti la coppia formata da Angel Di Maria e Dusan Vlahovic.