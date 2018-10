Simbolo della, punto fermo della nuovadi Roberto Mancini.sta vivendo la stagione della definitiva maturazione ed è stato protagonista di una lunga intervista al Corriere dello Sport:“Avevo sei anni. E il mio unico pensiero è sempre stato quello di scendere in campo e divertirmi”.“Vedendo mio padre giocare, non nascondo che speravo anche io di arrivare ad esordire nel calcio che conta”."Secondo me sì (ride, ndr), sono convinto che si potrà togliere delle belle soddisfazioni. Ma adesso, anche lui, si sta prima di tutto divertendo, come è giusto che sia”.“No. Io devo pensare al campo, a giocare. Ha già parlato a sufficienza la mia società, la Fiorentina. Per me è acqua passata”.“Io penso solo di dover dimostrare sempre il mio valore, anche se questi numeri mi paiono un po’ esagerati. La mia unica priorità è far vedere, domenica dopo domenica, chi è Federico Chiesa. Ora la mia testa è tutta per il Cagliari"."Datemene qualcuno in più… perché altrimenti per un top player mica bastano. Per 200 mi prendo Mbappé".“Io ora sono felice qui, alla Fiorentina. E, ripeto, penso solo alla prossima gara”.“Questa è un’Italia giovane, c’è ancora tanta strada da percorrere. La mia priorità è unicamente quella di farmi trovare pronto dal ct: io non mi sento né un titolare né un pilastro, voglio solo dimostrare di meritare l’azzurro e lavorerò per far sì di poter festeggiare la prossima convocazione”.“Senza dubbio Kakà. Come attaccante mi ha sempre affascinato Shevchenko”.“Io posso parlare per me: il supporto di mio padre è fondamentale, così come quello di mamma. La mia famiglia è un pezzo della mia forza”.“Sì, soprattutto in merito alle scelte. Il dribbling è un pregio, così come i falli che subisco fanno parte dl gioco. Sto dove l’allenatore mi chiede di stare e Pioli, destra o sinistra non fa differenza. Anche in Nazionale, il cross per Bernardeschi l’ho inventato da sinistra, quello per Insigne da destra”.“In realtà lui mi ha detto solo “Grande Fede”. Prima della gara, però, parlando con mio padre, ci avevamo quasi scherzato su, sapendo che a bordo campo ci sarebbe stato lui. “Se segni, vallo ad abbracciare” mi aveva detto. Quella cosa mi era rimasta dentro e l’ho fatta davvero”.“Sì, con la Fiorentina e anche quando mio babbo giocava a Figline. Ricordo ancora il suo gol in un derby contro la Sangiovannese: lui segnò e corse verso di me. Diciamo che… è una questione di famiglia”.“Quello è stato un episodio divertente, figuriamoci che mi scusai persino. Non ci feci nemmeno troppo caso, tanta era l’emozione”.“Bene, sono iscritto a Scienze Motorie, mia mamma mi segue da vicino. E sono felice di questo altro percorso di vita: del resto, anche in Nazionale, ho esempi di un certo spessore, basta pensare a Chiellini”.“Da lui ho imparato tantissimo, resterà il mio padre calcistico. Ha avuto un gran coraggio, ha intravisto in me quel qualcosa in più che lo ha convinto a lanciarmi. E non mi ha mai fatto mancare la fiducia: in fondo avevo poco più di 18 anni”.“Mi ha fatto capire fin dall’inizio dove migliorare, in fatto di scelte e ci stiamo lavorando ancora. Nell’arco dei 90 minuti, basta anche solo una palla per vincere 1-0 e la scelta che fai in quel momento può diventare la più importante”.“Mancini sta dando inizio adesso ad un nuovo progetto. Ci ha sempre detto di giocare tranquilli e leggeri, senza pressioni. A Di Biagio devo invece il mio esordio in azzurro, è stato lui a portarmi agli Europei Under 21”.“C’è una grande organizzazione, ti fanno capire fin da piccolino che cosa significa vestire la maglia della Fiorentina. Il professor Vergine ci ha sempre ripetuto una frase: “Si vince approcciandosi dal primo minuto con la giusta voglia ed il necessario entusiasmo”. Aveva ragione”.“Magari è perché contro l’Italia non ha giocato (ride, ndr)”.“Noi siamo pronti per giocare questo tipo di partite”.“Che ci capiamo in un attimo. E poi abbiamo grande fame di arrivare. Ci divertiamo e puntiamo sempre a migliorare”.“Con grande sincerità, non ci penso”.“Sì, anche perché a Firenze abbiamo la spinta della nostra gente. Per noi i tifosi sono davvero il dodicesimo uomo in campo, non è la solita frase fatta”.“In trasferta, fin qui, forse, ci è mancata la giusta furbizia, mista all’esperienza, ma siamo fiduciosi. Stiamo lavorando tanto”.“Mi auguro di sì, perché sarebbe un segnale importante per tutto il movimento”.“E’ il nostro obiettivo, così come fare il meglio possibile in Coppa Italia e in campionato”.“Davide per tutti noi era IL capitano, uno da 110 e lode in campo e fuori. Legava tutto lo spogliatoio. Quando arrivò Hugo in ritiro, nonostante non parlasse una parola d’italiano, era lui, a gesti, a fargli capire che cosa chiedeva l’allenatore, così come con i francesi. Ogni volta che arrivava un nuovo giocatore, dopo essere stato aggiunto alla nostra chat su Whastapp, era sempre suo il primo messaggio con scritto, “Ciao, benvenuto”. Quando io sono entrato per la prima volta al centro sportivo, ricordo ancora che c’erano lui e Bernardeschi. Fu Davide il primo a salutarmi. A tavola, ho sempre avuto il posto accanto al suo perché lui mi fece sedere lì. Quel posto lì è rimasto il suo: Davide è sempre con noi”.