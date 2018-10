Presente al Festival dello Sport di Trento, ha preso la parola anche: “Come ci si accosta ai giovani?. Il mio desiderio era quello di avere una vita diversa, avevo 35 anni e smettevo di giocare a calcio ma volevo mantenere la mia passione. Il mio desiderio era di iniziare a trasmettere qualcosa ai ragazzi e ho cominciato con il settore giovanile.In questo momento non riusciamo ad avere particolare talento come invece riuscivamo a fare qualche tempo fa, nonostanteÈ facile dire che una volta si giocava in strada e negli oratori, non si fa più, ma dobbiamo iniziare a guardarci in giro nelle scuole calcio.Il nostro è un sistema che va rivisto”.nel match contro la Fiorentina: “Quello di Chiesa è un episodio. Credo che i giovani in questo senso rappresentino qualcosa di migliore e potranno portare una mentalità migliore rispetto a quella del passato, basata sul rispetto dell’avversario, sulle proprie forze. Poche volte ragioniamo sulle personalità dei calciatori, dobbiamo notare che le grandi personalità, le persone che trasmettono positività, sono quelli che poi fanno più strada.”.: “Come gestire uno come Cassano? Ma noi cosa vogliamo dai calciatori?, ma non avrei tollerato i suoi atteggiamenti. Se rispettare i compagni significa essere soldatini, allora deviamo il modo di vivere. Ha sprecato le proprie opportunità proprio per questo”.