Federico Chiesa è sempre più dentro il nuovo corso della Fiorentina. A metà marzo, quando tornerà il presidente viola Rocco Commisso in Italia, suo padre Enrico avrà probabilmente un incontro importante per parlare dell'allungamento del contratto. Come scrive la Gazzetta dello Sport, si parla di una proposta di contratto con un ingaggio di oltre 4 milioni di euro netti a stagione.