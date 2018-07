Secondo appuntamento della stagione per il Chievo, che oggi in amichevole a Pejo - sede del ritiro estivo - ha sfidato la Top 22, una selezione con i migliori giocatori del calcio dilettantistico veronese. Squadra contro cui gli uomini di Lorenzo D'Anna hanno vinto 4-0, proprio come lo scorso anno. Sugli scudi Emanuele Giaccherini, autore del secondo gol gialloblù. Oltre all'ex Napoli, in rete anche Birsa, Grubac e Meggiorini.