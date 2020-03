Alfredo Aglietti, allenatore del Chievo Verona, parla dopo la vittoria sul Cosenza: “Sono soddisfatto, perché in questo momento così difficile pensare al calcio e giocare non è semplice. Sono parole scontate, ma alla fine non è scontato vincere. Sono molto contento, perché i ragazzi hanno interpretato bene la partita. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene nel possesso, anche se a livello tecnico abbiamo sbagliato tanti palloni. Dobbiamo essere più bravi, ma ho visto la voglia e l’atteggiamento giusti. Dovevamo portare a casa la vittoria e l’abbiamo fatto: adesso vediamo quello che succederà da domani in poi. I gol degli attaccanti? Sono molto contento di questo, perché la miglior medicina per ogni attaccante è il gol. Su tre gol che abbiamo fatto, sono arrivati tutti dagli attaccanti. Djordjevic è tanto che non segnava: sono molto contento per noi e per lui, così prende fiducia. Ha fatto una buona gara, poi era giusto fargli tirare il fiato per le tre gare in una settimana. E’ entrato Meggiorini e lo ha fatto molto bene: questi sono giocatori importanti e, se ritrovano la loro autostima, ci possono dare una grande mano”.