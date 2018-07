Il Chievo Verona guarda in Campania per rafforzare il proprio settore giovanile. La società clivense infatti ha chiuso per Domenico Di Dona, promettente esterno destro d’attacco classe 2004 proveniente dall’S.S.C Capua, col giocatore che interessava anche ad altri club di Serie A. Il suo è solo l’ultimo dei nomi in uscita dal club campano che negli ultimi anni si è fatto notare per aver fatto arrivare diversi ragazzi in società blasonate.