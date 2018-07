Il Corriere di Verona stamane titola:Aumento medio del 50% sui prezzi dei biglietti per il debutto di Ronaldo. (...) I biglietti per Chievo-Juventus, debutto italiano di CR7, weekend del 18-19 agosto (facilmente la gara sarà anticipata al sabato) saranno in vendita dalle ore 15 di mercoledì prossimo ma intanto il club della Diga ha comunicato ieri le tariffe: 150 euro in Poltronissime (ridotti a 90 euro per donne, over 60 e under 26 ea30 euro per gli under18), 70 euro in Poltrone (ridotti a 50 e 25 euro), 60 euro in Tribuna Superiore (ridotti a 35 e 25 euro) e 50 euro per le Curve (ridotti a 35 e 25 euro). Da dove si ricava quell’aumento medio? Dal fatto che le tariffe fissate dal Chievo per le partite di Fascia A1 in cui rientra la Juventus, fino a venerdì mattina, erano più basse - si legge sul quotidiano -: le Poltronissime figuravano a 100 euro anziché 150 (+50 per cento), le Poltrone a 50 euro anziché 70 (+ 40 per cento), la Tribuna Superiore a 40 euro anziché 60 (+ 50 per cento), le Curve a 30 euro anziché 50 (+ 66 per cento). Quella sezione del sito ufficiale del Chievo, alla voce «tariffe per Fascia A1», è rimasta in aggiornamento fino alla tarda serata di ieri per poi, dopo la comunicazione dei prezzi per Chievo-Juve, riapparire aderendo in ogni voce alle tariffe del match di debutto di CR7 (...)".