Luca Campedelli, presidente del Chievo, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo mister Michele Marcolini: "Per noi è l'anno zero, torneremo alle radici dopo l'anno più tribolato della nostra storia. Ripartiamo dal nostro spirito, impersonato da Sergio Pellissier, responsabile dell'area tecnica. Mi auguro che lui e Marcolini riportino il Chievo in alto.



SULLO SPIRITO CHIEVO - "Si può vincere o perdere, ma sempre facendo onore a chi ha vestito questa maglia prima di noi. Ci siamo imborghesiti troppo, io per primo, non possiamo permettercelo. Non eravamo più la società che eravamo. Lo scorso anno non ne abbiamo avuta".



SU UN SUO POSSIBILE PASSO INDIETRO - "Lo penso sempre, ma dietro di me non c'è mai nessuno...".