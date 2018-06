Nei prossimi giorni Lucas Castro può lasciare il Chievo per raggiungere il suo ex allenatore, Rolando Maran, al Cagliari. In attesa di novità dal calciomercato, però, il Pata si è tuffato in un'altra grande passione: la musica. È infatti uscito "Sole d'estate", il suo primo singolo, nel cui video compaiono altri calciatori come Papu Gomez e Mariano Izco, suoi ex compagni di squadra.