L'allenatore del Chievo Verona, Lorenzo D'Anna, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rossoblù: "Le emozioni sono forti, le sensazioni buone e spero di ritrovare l'entusiasmo delle ultime partite della passata stagione. I primi giorni di ritiro ci avvicineranno al lavoro più pesante ma lavoreremo molto con la palla. Djordjevic è un grandissimo acquisto, ha voglia di rigenerarsi dopo un anno in cui non ha giocato ma noi ci crediamo molto. Giocheremo con il 4-3-3 e sarà una valida alternativa a Stepinski e Pellissier. I giovani? Conosco bene questi ragazzi e se li abbiamo portati in ritiro è perché hanno qualità e potenzialità. Non mi spaventa il pensiero di puntare su di loro ma non dobbiamo bruciarli: ci vogliono i tempi giusti. sarà una bella Serie A, le grandi si sono rinforzate bene e anche le medie e piccole stanno facendo buone cose sul mercato".