Ecco le parole di Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, dopo la sconfitta casalinga contro la SPAL: "Venivamo da due ottime gare, oggi abbiamo fatto un buon primo tempo, tenendo bene il campo e creando occasioni. L'uscita di Depaoli ci ha condizionato, eravamo in emergenza soprattutto in difesa. Devo essere sincero: i nostri giovani hanno fatto una bella partita, da Ndrecka e Grubac. La SPAL nel secondo tempo ha messo in campo più forza per vincere questa sfida.



Il Chievo era una squadra che aveva bisogno di essere allenata in una certa maniera, oggi abbiamo perso e adesso c'è una partita a San Siro importante. Questa squadra ha una tradizione importante, sicuramente il presidente vorrà tornare subito in Serie A. Vignato? Giocatore importante, ha dimostrato che può giocare ad alti livelli. Vicenza? Sapete benissimo che Vicenza per me rappresenta tutto, sono cresciuto lì calcisticamente. I colori biancorossi sono importanti, bisogna capire i progetti di tutti quanti noi. Cercherò di provare a risalire con il Chievo, se non c'è l'opportunità valuterò altre cose."