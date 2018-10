Doppia seduta oggi a Veronello per il Chievo in preparazione alla gara di domenica contro il Sassuolo al Bentegodi. Questo il programma fatto svolgere oggi da mister Gian Piero Ventura insieme al suo staff:



MATTINA:



Riscaldamento con pallone

Lavori di forza con ausilio di elastici

Partite 5 contro 5

Lavori tattici





POMERIGGIO:



Riscaldamento con pallone

Lavori tattici





La squadra si ritroverà domani, giovedì 1 novembre, per una seduta mattutina con inizio fissato alle ore 11.00 che si svolgerà a porte chiuse.