Luca Garritano, centrocampista del Chievo Verona, parla al Corriere di Verona, dicendo la sua sull'ultima stagione e mezza: "Siamo a un punto in cui la stanchezza fa sì che vinca chi sbaglia bene. Uno sforzo così non l’avevo mai fatto in carriera. La scorsa stagione è finita con un rush e poi dopo un mese ne è iniziata un’altra con ritmi da NBA. Ci sono giorni che torni a casa e per tre ore non riesci a muoverti dal divano. La Lega B però non poteva fare altrimenti. Tutto è aperto, puoi arrivare terzo come non qualificarti".