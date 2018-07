Sono stati resi ufficiali anticipi e posticipo delle prime tre giornate della Serie A 2018-19. Si parte, sabato 18 agosto, con la sfida tra Chievo e Juventus del Bentegodi in programma alle 18. Alle 20.30, poi, toccherà a Lazio Napoli. Ecco il programma completo delle prime tre giornate e dove vederle in tv:



1a giornata



Sabato 18 agosto, ore 18 CHIEVO-JUVENTUS su Sky

Sabato 18 agosto, ore 20.30 LAZIO-NAPOLI su DAZN

Domenica 19 agosto, ore 18 TORINO-ROMA su Sky

Lunedì 20 agosto, ore 20.30 ATALANTA-FROSINONE su Sky



2a giornata



Sabato 25 agosto, ore 18 JUVENTUS-LAZIO su Sky

Sabato 25 agosto, ore 20.45 NAPOLI-MILAN su Dazn

Domenica 26 agosto, ore 18 SPAL-PARMA (*) su Sky

Lunedì 27 agosto, ore 20.30 ROMA-ATALANTA(*) su Sky



3a giornata



Venerdì 31 agosto, ore 20.30 ROMA-MILAN (**) su Sky

Sabato 1 settembre, ore 18 BOLOGNA-INTER su Sky

Sabato 1 settembre, ore 20.30 PARMA-JUVENTUS su Dazn

Domenica 2 settembre, ore 18 FIORENTINA-UDINESE sy Sky



(*) In caso di mancata qualificazione della società ATALANTA al terzo turno preliminare

di UEFA Europa League, giorni e orari di disputa delle gare SPAL – PARMA e

ROMA – ATALANTA saranno invertiti



(**) anticipo disposto su richiesta dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

del Ministero dell’Interno