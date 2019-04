Bologna-Chievo: 3-0





Sorrentino 5.5: l'unico motivo per cui il Chievo non capitola nel primo tempo è la sua presenza in campo, peccato per i gol subiti nella seconda frazione di gioco.



Depaoli 6: i padroni di casa affondano spesso dal suo lato e lui non soffre più di tanto, almeno per buona parte del match.



(dal 29’ s.t. Pucciarelli 5.5: sposta poco e niente).



Bani 4.5: la zona centrale è molto affollata e lui presidia bene, fino al grave errore di atterrare Sansone in area e al conseguente cartellino rosso sul finale del match.



Andreolli 4.5: come il compagno affianco disputa una gara precisa senza particolari sbavature per i primi 45 minuti. Dopo cancella tutto con il fallo in area su Soriano che apre la pista alla vittoria rossoblù.



Barba 5: le sofferenze nascono dal suo lato dove Orsolini spinge molto, va spesso in difficoltà e i compagni ne risentono.



Kiyine 5: partita di sostanza contro una squadra di casa che mantiene il pallino del gioco. Ripartenze spesso efficaci ma potrebbe fare di più.



(dal 24’ s.t. Giaccherini 5.5: entra per cercare di svoltare il match ma non riesce). Dioussè 6: molto attivo in entrambe le fasi, si fa trovare spesso tra le linee per impensierire gli avversari ed è il primo a rientrare.



Rigoni 6: aiuta molto in copertura con i rossoblù che giocano molto nella zona centrale, fa il suo compito in maniera elementare.



Leris 5: abbastanza in difficoltà contro Sansone prima e Dijks poi. Un paio di interventi in ritardo ne hanno forse condizionato il rendimento.



Vignato 6: chiamato a compiti di copertura che forse non gli appartengono non si comporta male, ottimo spirito di adattamento per questo giovane interessante.



(dal 35’ s.t. Cesar: s.v.)



Stepinski 6: oasi nel deserto è spesso lasciato solo contro tutti. Il fisico ce l'ha e lo usa quando riceve e smista.





All. Di Carlo 5: qualche mancanza tra i titolari ma i suoi inizialmente hanno motivazioni, peccato il crollo sul finale; condannati da tre episodi in cui sarebbe bastato un pizzico di attenzione in più.