Atalanta-Chievo 1-1



Sorrentino 7: pronto e lesto a impedire il gol al Papu Gomez nei primi minuti di gioco. Mette a fuoco Zapata e dice no ai suoi tiri dalla destra. Fa un miracolo alla mezzora ancora su Gomez, impedendo il vantaggio del capitano con la gamba. Salva lo specchio e il risultato fino al gol di Ilicic, su cui può fare poco niente, ha chiuso più che poteva. Bravo ad anticipare Zapata. Il migliore fino alla fine, salva su tutti gli attaccanti nerazzurri.



Andreolli 6,5: a lui l'arduo compito di stemperare la furia di Zapata e non se la cava niente male, ma per fermare il Papu è costretto a concedere una punizione. In anticipo su Gosens, impedisce ad alcune palle nemiche di entrare in area piccola. Ammonito, salva la sfera dalla zucca di Zapata spedendola via di testa e si infortuna.



(Dal 45' s.t. Frey: sv).



Cesar 6: centrale di difesa, ha occhi su tutto il tridente d'attacco nerazzurro.



Barba 6,5: sulla traiettoria dei cross di Ilicic, dà un grosso contributo alla fase difensiva dei suoi.



Depaoli 6,5: ha Djimsiti sulla sua strada, un colosso non di poco, ma sul più bello riesce a passarla a Stepinski e il duetto funziona. Fa fuori Masiello con un brutto fallo, ingenuo. Osservato speciale della gara, non sfigura anche se gli tocca vedere Ilicic che va al gol del pari indisturbato. Ammonito.



Dioussé 6,5: punta il Papu e lo segue per tutto il campo, perché il capitano nerazzurro corre ovunque. Con Ilicic non ha la stessa fortuna e lo sloveno scappa via. Bruttissimo fallo su Gomez sullo 0-1, si fa ammonire e rischia grosso. Hetemaj 6: subito davanti, cerca di mettere paura a Freuler e Gollini nella prima azione offensiva. I nerazzurri lo fermano solo ricorrendo al fallo, ma anche lui fa lo stesso su Gosens, regalando una punizione pericolosa. Provoca il pubblico di casa e poteva risparmiarselo.



Jaroszynski 6: tiene Hateboer per le redini, ma l'olandese vola. Fa il suo portando un contributo alla volata veronese. Gollini trema sul suo lancio da fuori che fa il solletico alla rete nerazzurra.



Giaccherini 5,5: sbaglia i passaggi verso l'area piccola e anche il controllo della palla a tu per tu con Gollini, poi segna ma è palesemente in fuorigioco.



Meggiorini 7: pronti, via ed è subito giallo per l'attaccante che non riesce a fermare Ilicic in altro modo. Spesso solo in area di rigore, Gosens lo sfida nel gioco aereo ma va comunque vicino al gol, che centra al 31' p.t. dribblando sia Gollini che Djimsiti e bucando la rete dalla destra. Un trascinatore.



(Dal 24' s.t. Pucciarelli: sv)



Stepinski 6,5: Gosens gli è subito addosso, Mancini anche, ma lui si libera di entrambi e solo il fuorigioco gli impedisce il gol.



(Dal 35' s.t. Djordjievic: sv)



All. Di Carlo 6,5: la sua squadra si incammina subito in area piccola con lanci lunghi e precisi finché alla mezzora trova il gol che vale oro con una bella azione personale del sempreverde Meggiorini. Nonostante il pareggio, buona prova la loro.