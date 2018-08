Fiorentina-Chievo 6-1



Seculin 5: torna al 'Franchi' dopo averci giocato due volte con la maglia viola, una in Primavera e una con i 'grandi'. Non al meglio Sorrentino, il portiere cresciuto nella Fiorentina dovrà dimenticare la serata. Ne prende sei, senza troppe colpe.



Depaoli 5: spinge molto e dialoga con Birsa, attaccando Biraghi ma faticando a contenerlo. Prende un giallo a causa di un fallo su Chiesa.



Tomovic 6: segna e dedica il gol ad Astori. I tifosi della Fiorentina applaudono e gli dedicano un coro con il suo nome.



Rossettini 5: fatica ad arginare gli attacchi avversari. I palloni spiovono, la Fiorentina ne fa quattro.



Jaroszynski 5: suo il disimpegno "molle" da cui scaturisce - senza colpe troppo pesanti, a dir la verità - il vantaggio di Milenkovic.



Rigoni 5: un tiro, qualche azione accompagnata. Il vuoto.



(dal 67' Meggiorini 5: cambio disperato di D'Anna. Si nota per un cartellino giallo)



Radovanovic 5: l'unico sussulto è una punizione che, deviata, finisce fuori.



Hetemaj 5,5: a luci alterne. Il Chievo ha spesso il possesso del pallone, il finlandese accompagna l'azione disputando quarantacinque minuti discreti.



(dal 46' Obi 5: entra per dare maggiore corsa e mobilità al reparto. Utopico dire che non ci riesce)



Giaccherini 4: i genitori tifano Fiorentina, lui non riesce a farle minimamente male.



Birsa 4,5: apre spesso lo spazio per l'affondo di Depaoli, cercando una conclusione da fuori area. Poco più.



(75' Kiyine 5: minuti finali, minuti nelle gambe)



Stepinski 4,5: dopo il gol all'esordio stagionale, pochi lampi nel cielo fiorentino. Annientato da Hugo e Pezzella.



All. D'Anna 4: preferisce Depaoli a Cacciatore e lancia Birsa a completare il tridente. Si affida alle ripartenze, forse troppo, con il Chievo che tiene il pallone senza riuscire a verticalizzare. Il gol di Milenkovic è una doccia fredda, quello di Gerson scombina le carte a tre minuti dalla fine del primo tempo. Appena rientrati, i clivensi subiscono la rete di Benassi e anche l'inserimento di Obi non porta i suoi frutti. Il resto è tabellino.