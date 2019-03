Lo scorso turno il sorpasso sull'Inter, ora il Diavolo ha una nuova missione: continuità per difendere il terzo posto in vista del derby, in programma il prossimo weekend.al Bentegodi va in scena, terzo anticipo della 27esima giornata di: i rossoneri di Gattuso cercano la quinta vittoria consecutiva (decimo risultato utile di fila) per assicurarsi di arrivare alla stracittadina davanti ai rivali nerazzurri, senza dover attendere il risultato di Inter-Spal.Precedenti tutti dalla parte del Milan:, 2-1 firmato Pellissier e Tiribocchi. Il Milan si affida a una difesa blindata da dicembre: è la squadra che ha subito meno gol (5) nei Top-5 campionati europei e ha mantenuto la porta inviolata in 8 partite,Sorrentino; Depaoli, Barba, Bani, Jaroszynski; Leris, Diousse, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini.Di Carlo.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo.Gattuso.Con DAZN segui la Serie A Tim IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.sarà trasmessa alle 20.30 in