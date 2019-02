Sergio, capitano del, commenta su Instagram la sconfitta dei clivensi contro l'Udinese: "È dura commentare questo risultato. Si può perdere in una partita equilibrata ed importante come questa. Ma come accade da tutto l anno non dipende sempre e solo da noi. Chi non ha mai provato quello che stiamo provando noi, non può capire... va bene così .... tanto a nessuno importa quello che accadrà al Chievo anzi la maggior parte delle persone sarà contenta. Non molleremo mai fino alla fine".