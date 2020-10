Nuovo arrivo in casa Chievo, si tratta dell’attaccante classe ‘93 Francesco Margiotta ex Lucerna. Il giocatore, proveniente dalle giovanili della Juventus, viene da una buona annata in Super League svizzera, dove ha collezionato 35 presenze, 11 gol e 9 assist, scendendo anche in campo 4 volte in Europa League.



Rinforzo importante dunque per il tecnico Aglietti, che dai prossimi giorni avrà un nuova nuova freccia per il suo arco offensivo.