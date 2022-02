Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile collaborazione fra Luca Campedelli, ex patron del ChievoVerona, e il Sona, club che milita in Serie D. Una notizia che non è passata inosservata all'attuale patron Sergio Pellissier che a Larena.it ha commentato: “È strano che possa pensare di rientrare in un momento così difficile per tutte le sue altre attività, compreso lo stesso Chievo. Condiziona solo il fatto che una persona con cui sono stato legato per parecchio tempo vada ad unirsi ad altre persone piuttosto che chiedere a me, questo dà fastidio e mi dispiace. Mi dispiace non mi abbia contattato, avrebbe anche potuto parlare con me. Ma dovevo prevederlo, per il modo con cui ci siamo lasciati. Un giorno scriverò un libro e racconterò tutta la verità. Se dovesse tornare il Chievo di Campedelli tanto meglio. Sarei uno dei primi tifosi, ma prima di tutto io credo molto nella mia società. Il nostro è un bellissimo progetto, vedrete”.