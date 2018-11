Stefano Sorrentino, portiere del Chievo, ha parlato a Radio24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati. “Oggi è uno di quei lunedì dal sapore diverso, un lunedì sereno per noi del Chievo”, commenta l’ex difensore, protagonista nel pareggio di ieri contro il Napoli: “Se gioco fino a 39-40 anni vuol dire che qualcosa di buono ancora lo faccio, cerco ancora di migliorarmi. Sembra strano ma diamo il meglio di noi contro le grandi, ci chiudiamo e cerchiamo di ripartire. Più complicato quando dobbiamo fare noi la partita. Campionato ancora lungo, ci credevamo sabato, ci crediamo ancora di più oggi”.



SULLA JUVE - “Ha comprato il più forte al mondo e quindi è normale che sia favorita. Non credo che il campionato sia finito, la Juve ha un vantaggio ma è ancora lunga”.



SU VENTURA - “Ci siamo aggrappati a lui quando è arrivato, il mister era carico. La parentesi Nazionale lo aveva messo in un angolo, ho scoperto un insegnante di calcio, poi le dimissioni ci hanno spiazzato. Ora è il passato per noi. Ventura ci ha detto che il Chievo non era il suo ambiente, che non si sentiva a casa. Ci spiace ma noi siamo il Chievo e combattiamo per la salvezza fino alla fine”.