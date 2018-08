Dal fortuito scontro di gioco con Cristiano Ronaldo il portiere del Chievo Verona, Stefano Sorrentino è stato intervistato da Sky Sport poco dopo l'uscita dall'ospedale in cui era stato trasportato per la riduzione della frattura del naso e dove gli è stato diagnosticato anche un colpo di frusta al collo.



GLI ESITI - "Bene, bene, stavo meglio 24 ore fa quando la botta non l'avevo ancora presa! (ride, n.d.r.). Prima di entrare in campo mi sono detto che avrei dovuto fermare Ronaldo in tutti i modi e ce l'ho fatta (ride, n.d.r.). Rottura del naso, trauma cranico e colpo di frusta. Lo scontro c'è stato, io l'ho saputo stanotte che mi sono scontrato proprio con lui. Qualcuno mi ha messo le mani in bocca per tirarmi fuori la lingua e da lì ho ripreso conoscenza".



RONALDO E LE SCUSE DI DYBALA - "Se si è scusato? Ma no, sono cose che succedono in campo! Mi ha scritto Dybala, scusandosi per l'esultanza dal momento che non si era reso conto della gravità. Paulo è un amico, so benissimo che è in buona fede, non potrebbe mai dirmi una bugia".



IL RECUPERO - "A sentire i dottori ci vorrà qualche settimana per tornare in campo, ma io voglio provarci già per domenica. Domani farò la mascherina per il naso, il problema sarà il collo, non è così semplice".



SU RONALDO - "Ronaldo è un Campione con la C maiuscola, da un momento all'altro può decidere le partite. Quando si è spostato sulla nostra destra, avendo forse maggiore libertà, ha dimostrato quanto lui sia grande. Il sogno di ogni bambino è giocare in A contro i campioni e io a 39 anni ho avuto questa fortuna e ho cercato di godermi la giornata di ieri con la spensieratezza di un bambino e l'esperienza dei miei 39 anni. Di solito è lui che prende i falli, io posso dire di essere stato uno dei pochi ad aver subito un fallo da lui".