L’A.C. ChievoVerona comunica che in data odierna è stato raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del centrocampista Perparim Hetemaj, che si lega al club gialloblù fino al 30/06/2020, con opzione fino al 2021.



Hetemaj con la maglia del ChievoVerona ha disputato 209 partite in Serie A, realizzando 4 reti, e 9 gare in Coppa Italia, per un totale di 218 presenze con la maglia gialloblù. Numeri che lo issano al terzo posto assoluto nella classifica dei giocatori stranieri con più partite con il ChievoVerona, dietro soltanto a Luciano (316) e Frey (221).