Giampiero Ventura, tecnico del Chievo, è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta di Cagliari: "Chievo timoroso? Figlio della situazione, da qualche parte bisogna iniziare. Il Cagliari è una squadra in salute, reduce da risultati e buonissime prestazioni. Per sperare di fare qualcosa di positivo per squadra e società bisogna dare organizzazione e condizione, qiesta è nettamente migliorata mentre l'organizzazione non si cambia in mezz'ora: la società ha bisogno di creare fondamenta, c'è stata difficoltà sotto questo aspetto".